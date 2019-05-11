Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отделение самопровозглашенных ДНР и ЛНР от Украины стало ответом на вооруженный госпереворт и действия нового украинского правительства. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что данное заявление постпред сделал в ходе переговоров контактной группы в Минске.

«Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства не согласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции», — сказал Грызлов.

Среди прочих причин отделения самопровозглашенных республик от Украины он назвал грубое нарушение прав жителей Донбасса, угрозу их жизни и агрессию Запада. По мнению Грызлова, угрозы и агрессия Киева не приведут к капитуляции Донецка и Луганска.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными.