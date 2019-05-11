Давление Джулиани на Зеленского в интересах Трампа раскритиковали демократы
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала давление адвоката лидера США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани на избранного президента Украина Владимира Зеленского. Об этом сообщает MediaITE.
«Для личного адвоката президента крайне неэтично посещать официальных лиц из иностранного правительства», — сказала Уоррен.
По ее словам, Джулиани должен «просто отступить».
Ранее сообщалось, что Джулиани поедет в Киев для встречи с Зеленским.