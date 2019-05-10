Джон Керри ответил на обвинения Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри ответил на обвинения президента Дональда Трампа, пригрозившего ему тюрьмой за переговоры с Тегераном, передает CNN.

Керри посоветовал Трампу сосредоточиться на решении проблем внешней политики, вместо того, чтобы нападать на своих предшественников в политике.

«Все, что президент Трамп сказал, просто неправильно, конец истории. Он ошибается в фактах, ошибается в законах и, к сожалению, ошибается в том, как использовать дипломатию для обеспечения безопасности Америки», — заявил он.

Керри напомнил, что именно он помог договориться о ядерном соглашении, и таким образом, «решить давнюю проблему».

Трамп обвинил Керри в нарушении закона Логана, который запрещает гражданам США осуществлять дипломатию от имени американского правительства.