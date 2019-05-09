Туск поделился ожиданиями от политического курса Зеленского

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Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду на последовательное проведение новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским проевропейского курса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, необходимо время, чтобы это проверить.

«Пока трудно оценивать, но то, что слышал, указывает на его готовность продолжать проевропейский курс», — отметил Туск.

Ранее Туск поздравил Зеленского с победой на выборах и отметил, что украинский лидер может рассчитывать на прочную поддержку, которую ЕС окажет Украине на пути реформ, в том числе в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и энергетического сектора.