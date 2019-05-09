ЕС предложили ликвидировать и создать заново

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Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Евросоюз (ЕС) следует ликвидировать и создать снова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, помехой ЕС являются различные пути развития государств, которые в него входят.

«Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях», — заявил Валенса.

В связи с этим он полагает, что проще ликвидировать ЕС, нежели пытаться развивать его в нынешнем состоянии.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал главную проблему Евросоюза.