Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от «кремлевского победобесия»

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна дистанцировалась от «кремлевского победобесия». Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, это произошло во время памятной акции «Первая минута мира», посвященной годовщине окончания Второй мировой войны.

«Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина выработала свой сценарий празднования этой даты и ушла от кремлевского «победобесия».

Также Порошенко заявил, что преодоление нацизма — это не повод водить ряженые «полки бессмертных».