Трамп заблокировал передачу конгрессу полного доклада по «российскому делу»

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Глава США Дональд Трамп заблокировал передачу конгрессу полной версии доклада «по российскому делу», которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, передает CNN.

Как отмечается, он использовал для этого прерогативу президента.

По данным телеканала, Трамп сделал это в ответ на планы демократов привлечь генпрокурора Уильяма Барра к ответственности за неуважение к конгрессу.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал вызов Мюллера на допрос по «российскому делу».

Россия неоднократно отрицала все обвинения во вмешательстве в американские выборы.