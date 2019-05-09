Помпео отменил второй визит за неделю

Американский госсекретарь Майк Помпео отменил запланированный на 9 мая визит в Гренландию, передает KHR.

Как отмечается, дипломат Соединенных Штатов должен был встреться с местными чиновниками высокого ранга, в том числе с гренландским премьером Кимом Кильсеном.

Уточняется, что для того, чтобы сделать пребывание Помпео в Гренландии наиболее комфортным, Дания отправила на остров дополнительные силы для обеспечения безопасности чиновника.

Ранее Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту.