«Ряженые «полки бессмертных»: Порошенко об акции «Бессмертный полк»
Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Киев не намерен «приватизировать общую победу» антигитлеровской коалиции и использовать ее в политических интересах.
«Преодоление нацизма семьдесят четыре года назад это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру!» – заявил Порошенко.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк».