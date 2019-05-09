«Ряженые «полки бессмертных»: Порошенко об акции «Бессмертный полк»

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Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Киев не намерен «приватизировать общую победу» антигитлеровской коалиции и использовать ее в политических интересах.

«Преодоление нацизма семьдесят четыре года назад это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру!» – заявил Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк».