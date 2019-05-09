Демократы в конгрессе США помогают Путину, заявила дочь Чейни

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Член Палаты представителей США Элизабет Чейни, которая является дочерью Дика Чейни, раскритиковала демократов в конгрессе за то, что они «подрывают» американскую демократию и «помогают» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает MediaIte.

По ее словам, результаты расследования «российского вмешательства» спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствуют о том, что многие россияне якобы совершили правонарушения, пытаясь влиять на демократические процессы в США.

«…демократы в судебном комитете делают именно то, что делал бы Владимир Путин, если бы мог», — заявила Чейни.

Ранее кандидат в президенты Элизабет Уоррен заявила, что США грозит опасность из-за отношения Трампа к Путину.