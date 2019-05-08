Придет ли Порошенко на допрос в ГПУ добровольно, выяснили СМИ

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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру (ГПУ). Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, в администрации президента вышли на контакт со следователем, чтобы договориться о дате допроса.

Причем собеседник не уточнил, о какой дате идет речь.

До этого Порошенко не явился на допрос в ГПУ в рамках расследования дела о Майдане.

После этого ГПУ заявила, что может применить силовые методы для того, чтобы Порошенко явился на допрос.