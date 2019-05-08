CNN: Трамп мог изменить показания по «российскому делу», полагал Мюллер

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который вел «российское дело», во время расследования пытался предотвратить изменение показаний, которые позже в письменном виде предоставил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

Мюллер выступал против публикации записей экс-главы ФБР Джеймса Коми, которые получил конгресс США. Спецпрокурор и его команда считали, что после знакомства с новой информацией Трамп и другие свидетели могут изменить свои показания. В записках Коми вспоминает эпизоды встреч и бесед с Трампом до его отставки в мае 2017 года. Часть из них стала достоянием СМИ и общественности.

На закрытом судебном заседании в январе 2018 года прокурор из команды Мюллера Майкл Дрибен утверждал, что в любом расследовании воспоминания одного свидетеля могут случайно или умышленно повлиять на воспоминания другого свидетеля.

Бывший директор ФБР дал свои показания спецпрокурору по «российскому делу» одним из первых. Слушания состоялись в конгрессе весной 2017 года.

Трамп не давал очных показаний команде Мюллера и не отвечал на вопросы прокуроров, связанные с препятствием правосудию. Американский лидер и его команда адвокатов ответили на вопросы Мюллера в письменном виде о другой части расследования, в частности, по вопросу возможного сговора между правительством России и предвыборным штабом Трампа в 2016 году. Мюллер в итоге не нашел сговора с Россией.

Ранее сообщалось, когда Мюллера допросят по «российскому делу» в конгрессе США.