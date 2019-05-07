Партия Эрдогана добилась отмены результатов проигранных выборов в Стамбуле
Высшая избирательная комиссия Турции поддержала требование возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития отменить результаты выборов мэра Стамбула. Об этом сообщает Reuters.
В ведомстве объяснили данное решение обнаруженными нарушениями в документации, а также тем, что среди наблюдателей были не только гражданские лица.
Новые выборы объявлены на 23 июня.
Ранее сообщалось, что партия Эрдогана попросила аннулировать проигранные выборы в Стамбуле.