Партия Эрдогана добилась отмены результатов проигранных выборов в Стамбуле

Высшая избирательная комиссия Турции поддержала требование возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития отменить результаты выборов мэра Стамбула. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве объяснили данное решение обнаруженными нарушениями в документации, а также тем, что среди наблюдателей были не только гражданские лица.

Новые выборы объявлены на 23 июня.

Ранее сообщалось, что партия Эрдогана попросила аннулировать проигранные выборы в Стамбуле.