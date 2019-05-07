Госдеп внес ясность в сообщения об отзыве украинского посла
Представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посоле на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае, передает ТАСС.
Представитель подчеркнул, что отзыв посла происходит в ранее запланированные сроки.
«Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», — добавили в Госдепе.
Ранее СМИ сообщили об отзыве посла США из Украины. По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.