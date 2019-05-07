Госдеп внес ясность в сообщения об отзыве украинского посла

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посоле на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае, передает ТАСС.

Представитель подчеркнул, что отзыв посла происходит в ранее запланированные сроки.

«Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», — добавили в Госдепе.

Ранее СМИ сообщили об отзыве посла США из Украины. По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.