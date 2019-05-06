Савченко сформулировала требование к Зеленскому

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Народный депутат украинской Рады Надежда Савченко сформулировала основную задачу избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По ее словам, она понимает его как человека, а Зеленский напоминает ей ее саму три года назад. Савченко заметила, что против него будут использованы все возможные политтехнологии для того, чтобы его партия не получила такой же поддержки, как он. Она подчеркнула, что Зеленского ждет трудный путь, а у нее к нему есть только «некоторое требование».

«Во-первых, нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока», — заявила Савченко.

Она добавила, что для этого ему понадобятся хорошие советники и мудрость.

Ранее Савченко дала Зеленскому совет.