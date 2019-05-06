США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает «ZN.UA» со ссылкой на источники.
Согласно имеющейся информации, в настоящее время Йованович находится в Вашингтоне для проведения консультаций.
«В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину», — отмечает издание.
Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Ранее украинский депутат Сергей Мельничук разместил список «неприкосновенных» украинцев, якобы переданный американским послом Мари Йованович генпрокурору страны Юрию Луценко.