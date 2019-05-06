Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом «фейковых новостей», сообщает RT.

На пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем Майком Помпео корреспондент CNN задал Лаврову следующий вопрос: «Если Вашингтон решит начать военную интервенцию в Венесуэлу, какие рычаги или возможности есть у России, чтобы остановить это?»

«Некоторые называют вашу компанию «фейк ньюз», но вы сейчас делаете фейк question», — ответил российский министр.

По словам Лаврова, Россия категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международных правил.

«Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, — подчеркнул глава российского МИДа. — Либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного не наблюдается в Венесуэле».

Как известно, президент США Дональд Трамп назвает CNN каналом «фейковых новостей».