Зеленский попросил помощи у раввинов Украины

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Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил, что важно «не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане».

В свою очередь раввины пообещали поддержать политика и подарили ему эксклюзивное издание Торы.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко попросил своего преемника Владимира Зеленского не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии.