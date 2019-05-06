Зеленский попросил помощи у раввинов Украины
Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что важно «не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане».
В свою очередь раввины пообещали поддержать политика и подарили ему эксклюзивное издание Торы.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко попросил своего преемника Владимира Зеленского не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии.