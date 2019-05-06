Лавров и Помпео начали встречу в Финляндии

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Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с американским коллегой Майком Помпео в финском городе Рованиеми, передает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча дипломатов проходит на полях совещания арктического совета.

Согласно имеющейся информации, Лавров и Помпео будут обсуждать ситуацию в Венесуэле, а также вопросы, связанные с Сирией и Украиной.

Ранее Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после визита в Россию.