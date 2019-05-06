Лавров и Помпео начали встречу в Финляндии
Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с американским коллегой Майком Помпео в финском городе Рованиеми, передает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча дипломатов проходит на полях совещания арктического совета.
Согласно имеющейся информации, Лавров и Помпео будут обсуждать ситуацию в Венесуэле, а также вопросы, связанные с Сирией и Украиной.
Ранее Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после визита в Россию.