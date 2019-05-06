На майские праздники жена депутата Рады получила поездку в Крым

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Депутат украинской Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич сделал подарок своей супруге на майские праздники, подарив ей совместное посещение Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

Как отмечается, Шуфрич поделился фотографиями из путешествия.

«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — признал Шуфрич.

Он добавил, что его также поздравили с тем, что во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, а время нынешнего президента Украина Петра Порошенко закончилось.

Ранее в делегации США рассказали о посещении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.