На майские праздники жена депутата Рады получила поездку в Крым
Депутат украинской Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич сделал подарок своей супруге на майские праздники, подарив ей совместное посещение Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.
Как отмечается, Шуфрич поделился фотографиями из путешествия.
«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — признал Шуфрич.
Он добавил, что его также поздравили с тем, что во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, а время нынешнего президента Украина Петра Порошенко закончилось.
Ранее в делегации США рассказали о посещении Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.