Генрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов к собственной отставке, если этого пожелают украинские депутаты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Луценко все зависит от решения парламента, но он готов ко всему.

«Если будет принято соответствующее решение, я подам в отставку и передам дела своему преемнику», — отметил Луценко.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал, что уйдет в отставку после инаугурации избранного украинского лидера Владимира Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.