Зеленский выразил соболезнования в связи с ЧП SSJ 100

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Избранный украинский президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям и близким погибших в результате трагедии, произошедшей накануне в аэропорту Шереметьево. Об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский отметил, что ему очень жаль. Он написал, что потери напоминают о ценности жизни.

«Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине выразили соболезнования из-за ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.