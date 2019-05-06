Экс-адвокат Трампа сел в тюрьму

Майкл Коэн, который является бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа, отправился в тюрьму, чтобы отбыть назначенное трехлетнее наказание. Об этом сообщает Associated Press.

Коэна ожидает трехлетний уголовный срок за банковское и налоговое мошенничество. Ранее он дал в конгрессе показания против Трампа и признал, что солгал о сроках строительства Trump Tower в Москве.

Отмечается, на 6 мая назначено отбытие трехлетнего тюремного срока для бывшего адвоката Трампа.

Ранее адвокат Трампа похвалил ложные показания конгрессу о Trump Tower в Москве.