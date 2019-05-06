Климкин собирается в отставку после инаугурации Зеленского

Глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал, что уйдет в отставку после инаугурации избранного украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По словам Климкина, он собирается уйти, так как Зеленский будет набирать свою команду, с которой должен будет работать.

Министр подчеркнул, что все равно предложит Зеленскому свою отставку. Однако неизвестно одобрит ли ее избранный президент.

«Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре позволено новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать», — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин поздравил Зеленского c победой на выборах, добавив отрывок «Ты заходи, если что» из мультфильма «Жил-был пес».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.