В Совфеде пообещали подключиться к расследованию ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

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Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что парламентарии ждут ответов по расследованию и могут, в случае чего, к нему подключиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пока расследованием занимается СК, создана госкомиссия по расследованию случившегося. Однако Клинцевич отметил, что еще нет ответов на актуальные вопросы: все ли было сделано для спасения людей, готовы ли соответствующие службы в аэропортах к подобным ЧС.

«И если ответы на эти вопросы не удовлетворят общество, то тогда должны включаться парламентарии», — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что в настоящее время нельзя «пороть горячку», так как не точных данных о трагедии.

«На мой взгляд, прежде чем делать какие-то свои выводы, парламентарии должны услышать то, что скажут специалисты», — заключил Клинцевич.

Ранее источник рассказал, как опознают погибших в ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.