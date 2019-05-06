Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко

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Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», — сказал Юраш.

По его словам, в настоящее время команда Зеленского ведет подготовку его внешней политики.

Он также добавил, что речь идет об обсуждении вопроса первых ста международных дней после инаугурации Зеленского.

Ранее сообщалось, что риторика Зеленского вызвала беспокойство в Раде.