«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать», — сказал Рабинович.

По его словам, это является «печальным фактом» о Зеленском.

Он также добавил, что Зеленский победив на президентских выборах «выполнил свою историческую роль».

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом.