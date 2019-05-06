«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«При тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать», — сказал Рабинович.
По его словам, это является «печальным фактом» о Зеленском.
Он также добавил, что Зеленский победив на президентских выборах «выполнил свою историческую роль».
Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом.