США пригрозили Ирану авианосцем
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский авианосец направился к берегам Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, американский авианосец и оперативная группа бомбардировщиков готовы применить «безжалостную силу» против Ирана.
Он также добавил, что США посылают «ясный и безошибочный сигнал» Ирану.
Болтон подчеркнул, что Вашингтон ответит на нападение Тегерана на интересы США и их союзников.
Ранее сообщалось, что США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана.