США пригрозили Ирану авианосцем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/425/11903425/RTS1XZFJ-pic905-895x505-3723.jpg">

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский авианосец направился к берегам Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, американский авианосец и оперативная группа бомбардировщиков готовы применить «безжалостную силу» против Ирана.

Он также добавил, что США посылают «ясный и безошибочный сигнал» Ирану.

Болтон подчеркнул, что Вашингтон ответит на нападение Тегерана на интересы США и их союзников.

Ранее сообщалось, что США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана.