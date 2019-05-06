Hill рассказал о кризисе в администрации Трампа

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Отношения президента США Дональда Трампа с его советниками испортились из-за кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, речь идет об отношениях Трампа с его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Как отмечается, Болтон и Трамп имеют разные взгляды относительно военного вмешательства в Венесуэлу.

При этом Трамп хочет избежать «применения силы», так как это негативно повлияет на его положение в США.

Однако, Болтон не согласен с мнением Трампа и пытается склонить президента США к «военному вмешательству».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готовится к «вторжению» США.