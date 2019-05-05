Трамп прокомментировал вызов Мюллера на допрос по «российскому делу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/12319879/AP_19079636932150-pic905-895x505-39645.jpg">

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызов спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в марте завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года, на допрос. Об этом он написал в своем твиттере.

До это стало известно, что судебный комитет добился от Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по «российскому делу» в конгресс 15 мая.

По словам Трампа, Мюллеру не стоит этого делать. Глава государства задался вопросом, зачем демократам понадобился спецпрокурор.

«Они что, стремятся все переделать, потому что им очень не понравилось то, что в выводах (доклада по итогам расследования. — «Газета.RU») ясно говорилось об отсутствии сговора?», — отметил Трамп.

В связи с этим он призвал Мюллера не приходить на слушании 15 мая.