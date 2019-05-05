Медведчук оценил возможность создания коалиции с партией Зеленского

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Глава политсовета оппозиционной партии Виктор Медведчук заявил, что его партия пока не планирует создавать коалицию с партией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, пока неизвестно, будет ли такая возможность и воспользуется ли он ей.

«Что значит создавать коалицию с партией, у которой другие идеологические запросы и другие программы?», — отметил Медведчук.

Он также добавил, что его партия выступает за мир на Донбассе и хочет прекращения боевых действий.

При этом у партии есть «мирный план-концепция», уточнил Медведчук.

«И это уже не слова, не лозунги, это конкретные действия», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией.