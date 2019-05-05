Медведчук оценил возможность создания коалиции с партией Зеленского
Глава политсовета оппозиционной партии Виктор Медведчук заявил, что его партия пока не планирует создавать коалицию с партией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, пока неизвестно, будет ли такая возможность и воспользуется ли он ей.
«Что значит создавать коалицию с партией, у которой другие идеологические запросы и другие программы?», — отметил Медведчук.
Он также добавил, что его партия выступает за мир на Донбассе и хочет прекращения боевых действий.
При этом у партии есть «мирный план-концепция», уточнил Медведчук.
«И это уже не слова, не лозунги, это конкретные действия», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией.