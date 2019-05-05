Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к диалогу с США и оппозицией

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас подтверждает готовность к диалогу и с США, и с венесуэльской оппозицией, передает РИА «Новости».

Данное заявление глава венесуэльского МИДа сделал в ходе встречи со своим коллегой из России Сергеем Ларовым.

«Мы должны вернуться к цивилизованным методам. Мы предлагали США диалог и понимание. И мы продолжаем предлагать его и венесуэльской оппозиции», — сказал Арреаса.

Ранее МИД России осудил «беспрецедентную кампанию» США по свержению Мадуро.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.