МИД РФ осудил «беспрецедентную кампанию» США по свержению Мадуро

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает «беспрецедентную кампанию» Соединенных Штатов, направленную на свержение законных властей Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление глава российского МИДа сделал в ходе встречи со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой. Российский министр напомнил о «принципиальной, последовательной, твердой поддержке» Россией венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Мы видим сейчас беспрецедентную кампанию, возглавляемую США, на свержение законных властей Венесуэлы. Мы эту кампанию осуждаем, как нарушающую грубейшим образом принципы международного права», — сказал Лавров.

Он также призвал «все другие» страны следовать примеру России, которая «никогда не вмешивается во внутренние дела» независимых государств.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.