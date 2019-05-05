Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая

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Судебный комитет добился от спецпрокурора США Роберта Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по «российскому делу». Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Мюллер придет на допрос в конгрессе США 15 мая.

Уточняется, что представитель Мюллера подтвердил, что он готов дать показания в этот день.

До этого генеральный прокурор США Уильям Барр отказался прийти на слушания по «российскому делу». После этого судебный комитет палаты представителей США начал напрямую вести переговоры с командой Мюллера, который в марте завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года.

В свою очередь, Мюллер обвинил генпрокурора в искажении своего итогового доклада.

Москва не раз отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.