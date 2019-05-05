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МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению МИДа, СЕ к своему 70-летию подошел в кризисном состоянии, причиной которого стали «разрушительные» действия России.

Под «разрушительными» действиями украинский МИД подразумевает российскую «агрессию» против Украины и «финансовый шантаж» СЕ, чтобы достичь свои «антидемократические» внешнеполитические цели.

При этом в заявлении МИДа выразили надежду, что СЕ не пойдет на уступки в пользу крупнейшего «государства-нарушителя» принципов и норм организации.

Ранее постпред РФ при СЕ Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ).