МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению МИДа, СЕ к своему 70-летию подошел в кризисном состоянии, причиной которого стали «разрушительные» действия России.
Под «разрушительными» действиями украинский МИД подразумевает российскую «агрессию» против Украины и «финансовый шантаж» СЕ, чтобы достичь свои «антидемократические» внешнеполитические цели.
При этом в заявлении МИДа выразили надежду, что СЕ не пойдет на уступки в пользу крупнейшего «государства-нарушителя» принципов и норм организации.
Ранее постпред РФ при СЕ Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ).