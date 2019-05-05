Опрос NBC/WSJ выявил «раскол» американцев по вопросу о «российском деле»

Американское общество оказалось разделено во вопросу об итогах расследования «вмешательства» России в выборы в США, которое почти два года вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного NBC News совместно с The Wall Street Journal.

Согласно его результатам, 60% американцев считают, что Трамп не был честен в ходе расследования, при этом лишь треть опрошенных полагают, что Мюллеру удалось доказать виновность главы США.

По вопросу об импичменте Трампа респонденты оказались разделены примерно поровну: половина американцев выступает против, а среди тех, кто допускает импичмент, часть требуют начать слушания в конгрессе немедленно, в то время как оставшиеся хотят более детального расследования.

«Американское общество дошло до состояния жюри, проголосовавшего 50 на 50. Не невиновен, не виновен, и они так и не пришли к консенсусу», — сказал один из руководителей исследования Питер Харт.

Ранее сообщалось, что генпрокурору США грозят импичментом после жалоб Мюллера по «российскому делу».