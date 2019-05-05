Почему Трамп не обсудил с Путиным вмешательство РФ в выборы, объяснил Помпео

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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox прокомментировал телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого стороны не стали обсуждать вопрос российского «вмешательства» в американские выборы.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 3 мая, он длился полтора часа. Американский лидер по его итогам заявил, что стороны не обсуждали «вмешательство» России в предстоящие президентские выборы в США.

«Администрация Трампа очень серьезно относится к вопросу вмешательства любых стран, в том числе России, в избирательный процесс в США», — сказал Помпео.

По его словам, администрация Трампа уже ввела «самые серьезные меры» в отношении России, в том числе «самые серьезные санкции».

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.