Бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе появился бульвар имени экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, городские власти переименовали улицу Родео-роуд.

На торжественную церемонию открытия бульвара имени Обамы пришли тысячи жителей, пишет издание. Она сопровождалась музыкой и угощениями.

Ранее о планах по переименованию улицы сообщил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти.

«Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу», — написал он тогда в твиттере.

Here with CM @HerbJWesson, Sup. @MRidleyThomas, Rep. @MariaEDurazo and the @LAUrbanLeague for #ObamaFestLA to name #ObamaBlvd and etch President Obama's name and legacy even deeper in our city's story. pic.twitter.com/opinsPUAx0