«Как надрезы скальпелем»: Госдума о словах про близость русских и украинцев

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяет общая культура, вера и язык. Об этом сообщает RT.

По его словам, для официального Киева такие слова, как надрезы скальпелем: «рана небольшая, но кровь вытекает».

«Можно сколько угодно кричать о европейском происхождении Украины, но любому вранью есть пределы», — отметил Бальбек.

Он добавил, что русские и украинцы это не просто братские народы, а единое целое.

Ранее сообщалось, что в Раде нашли общее между русскими и украинцами.