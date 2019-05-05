«Как надрезы скальпелем»: Госдума о словах про близость русских и украинцев
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяет общая культура, вера и язык. Об этом сообщает RT.
По его словам, для официального Киева такие слова, как надрезы скальпелем: «рана небольшая, но кровь вытекает».
«Можно сколько угодно кричать о европейском происхождении Украины, но любому вранью есть пределы», — отметил Бальбек.
Он добавил, что русские и украинцы это не просто братские народы, а единое целое.
Ранее сообщалось, что в Раде нашли общее между русскими и украинцами.