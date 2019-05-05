Медведчук объяснил, почему Зеленскому необходимо налаживать отношения с Россией

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо наладить взаимоотношения с российской стороной. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

По словам Медведвука, хорошие отношения с Россией нужны Украине по разным причинам и первый шаг должен сделать именно избранных народом президент.

«Это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать», — отметил Медведчук.

Ранее Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.