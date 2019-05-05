Мадуро готовится к вторжению США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла будет с оружием в руках защищать себя, если США нападут. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, ВС Венесуэлы должны готовиться к вторжению США, потому что страна «не беспомощна».

«Венесуэла — страна с мощными вооруженными силами... [будет] защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю», — написал Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заверил жителей Венесуэлы в абсолютной поддержке со стороны Вашингтона.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.