Пушков призвал Трампа донести свой «энтузиазм» до посла в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12185587/RIAN_5732337.HR-pic905-895x505-41439.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона и России есть «огромный потенциал» для хороших отношений. Своим мнением он поделился в твиттере.

По его словам, есть огромный разрыв между заявлениями американского лидера и действиями его администрации. На словах — есть огромный потенциал, на деле — санкции и угрозы.

«Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы и рассказал о дальнейших перспективах во взаимодействии стран после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.