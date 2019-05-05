Пушков призвал Трампа донести свой «энтузиазм» до посла в Москве
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона и России есть «огромный потенциал» для хороших отношений. Своим мнением он поделился в твиттере.
По его словам, есть огромный разрыв между заявлениями американского лидера и действиями его администрации. На словах — есть огромный потенциал, на деле — санкции и угрозы.
«Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве», — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы и рассказал о дальнейших перспективах во взаимодействии стран после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.