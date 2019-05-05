О полной интеграции Крыма в состав России заявили в делегации из США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/12284323/RIAN_5835694.HR-pic905-895x505-4883.jpg">

Представитель посетившей Крым американской делегации Джо Макинтаер констатировал полную интеграцию Крымского полуостров в состав России, передает РИА «Новости».

По его словам, крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло», — сказал Макинтаер.

Он добавил, что «если бы был крымчанином, то сделал бы то же самое».

Делегация из 20 американских общественников прибыла в Крым с пятидневным визитом, в воскресенье, 5 мая, они вернутся на родину.

Ранее сообщалось, что делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.