О полной интеграции Крыма в состав России заявили в делегации из США
Представитель посетившей Крым американской делегации Джо Макинтаер констатировал полную интеграцию Крымского полуостров в состав России, передает РИА «Новости».
По его словам, крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов.
«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло», — сказал Макинтаер.
Он добавил, что «если бы был крымчанином, то сделал бы то же самое».
Делегация из 20 американских общественников прибыла в Крым с пятидневным визитом, в воскресенье, 5 мая, они вернутся на родину.
Ранее сообщалось, что делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.