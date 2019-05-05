США грозит опасность из-за отношения Трампа к Путину, заявила кандидат в президенты Уоррен

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Американский сенатор Элизабет Уоррен, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента США, предупредила, что выборам в стране все еще грозит опасность влияния извне, передает Associated Press.

По ее словам, «риск» вызван потеплением в отношениях президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Данное заявление Уоррен сделала на фоне недавнего телефонного разговора двух лидеров, который длился более часа, а также публичной реакции Трампа на беседу.

Сенатор отметила, что Трамп слишком быстро поменял мнение по поводу предполагаемого «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году.

»...все хорошо? Да, все хорошо», — описала реакцию Трампа Уоррен.

Она также напомнила, что в докладе спеупрокурора США Роберта Мюллера содержится вывод о том, что Россия якобы вмешивалась в прошлые президентские выборы в США.