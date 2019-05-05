Трамп может не признать свое поражение в 2020 году, заявила спикер конгресса

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью The New York Times выразила опасения, что президент США Дональд Трамп в случае «ошеломительного поражения» на выборах в 2020 году может отказаться признать свое поражение.

Она также заявила, что не верит в возможность импичмента Трампа, и единственной возможностью «нанести поражение» действующему президенту США являются выборы в 2020 году.

«Если мы (демократы. — «Газета.Ru») победим с перевесом в четыре голоса, он (Трамп. — «Газета.Ru») не станет признавать выборы», — сказала Пелоси.

Спикер Палаты представителей США также вспомнила реакцию Трампа на итоги промежуточных выборов в 2018 году и призвала однопартийцев действовать в том же ключе.

Ранее Трамп назвал «заказухой» интервью о «российском деле» своего оппонента Нэнси Пелоси.