Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/12165907/RIAN_2324664.HR-pic905-895x505-42111.jpg">

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил действующего украинского лидера Петра Порошенко в срыве обмена пленными между официальным Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Порошенко намеренно не хотел обмена.

Он также добавил, что ему удалось договориться относительно обмена, однако глава государства не хотел заниматься этим вопросом.

При этом он подчеркнул, что, если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский «даст добро», то за три-пять дней можно совершить обмен пленными.

Ранее сообщалось, что власти ДНР потребовали от Украины вернуть почти 300 пленных жителей Донбасса.