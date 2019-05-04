«Беглого» Луценко с семьей обнаружили в аэропорту Рима

Генпрокурора Украины Юрия Луценко вместе с семьей засняли в аэропорту Рима, сообщает газета «Известия».

Политика обнаружили в аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Луценко с семьей регистрировались на рейс в Киев и прилетели на Украину ночью 4 мая.

В апреле СМИ сообщили, что Луценко планирует покинуть страну, в связи с чем выставил на продажу свой загородный дом и две квартиры.

Ранее сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии.