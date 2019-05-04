Лучшую дату для инаугурации Зеленского назвали в Раде

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В Верховной раде считают, что лучшей датой для инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу депутатской группы «Возрождение» Виктора Бондаря.

По его словам, эта дата является наиболее комфортной для большинства депутатов.

Он также добавил, что депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.

Однако он не исключил, что 14 мая Рада примет решение провести инаугурацию президента 19 мая, на чем настаивает Зеленский.

До этого Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады.

По его словам, пока рано говорить о роспуске Рады, поскольку для этого нет еще полномочий.