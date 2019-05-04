В Совфеде поставили на место Порошенко после слов о паспортах

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Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич жестко отреагировал на слова украинского лидера Петра Порошенко о превосходстве украинских паспортов над российскими, передает ФАН.

Порошенко заявил, что паспорт Украины дает больше возможностей для путешествий по миру, предоставляет свободный въезд во многие страны.

Клинцевич заявил, что документ Киева действительно дает такую возможность, но реализовать ее может небольшой процент населения, так как остальные не имеют на это средств и пытаются просто выжить.

Он добавил, что на подобные антироссийские заявления Запад не обращает внимания, а у Москвы они вызывают только улыбку.

Ранее сообщалось, что появилось видео очередей за паспортами России в самопровозглашенной ДНР.