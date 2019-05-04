Экс-глава ФБР оправдывается за искавших связь с РФ шпионов в штабе Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/10715285/2017-06-07T183334Z_1038020232_RC17F57A3ED0_RTRMADP_3_USA-TRUMP-RUSSIA-COMEY-pic905-895x505-97369.jpg">

Экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил в защиту действий ведомства после того, как СМИ опубликовали данные о шпионах в штабе президента Дональда Трампа, сообщает Fox News.

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что ФБР в 2016 году направило агента под прикрытием на встречу с Джорджем Пападопулосом, работавшим тогда сотрудником штаба Трампа, чтобы разузнать о возможных связях кандидата в президенты с Россией.

В свою очередь Коми выразил уверенность в том, что действия ФБР были правильными.

«Что бы вы сделали на нашем месте? Мы обнаруживаем, что русские пытаются вмешаться в выборы, а также узнаем, что член команды Трампа говорил с российским представителем о компромате на Хиллари Клинтон. Что должно делать ФБР?», — заявил он.

Коми добавил, что они сделали то, что должны были — начали расследование.

Президент Дональд Трамп не доверяет спецслужбам и неоднократно заявлял, что они пытались внедриться в его команду.