Экс-глава ФБР оправдывается за искавших связь с РФ шпионов в штабе Трампа
Экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил в защиту действий ведомства после того, как СМИ опубликовали данные о шпионах в штабе президента Дональда Трампа, сообщает Fox News.
Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что ФБР в 2016 году направило агента под прикрытием на встречу с Джорджем Пападопулосом, работавшим тогда сотрудником штаба Трампа, чтобы разузнать о возможных связях кандидата в президенты с Россией.
В свою очередь Коми выразил уверенность в том, что действия ФБР были правильными.
«Что бы вы сделали на нашем месте? Мы обнаруживаем, что русские пытаются вмешаться в выборы, а также узнаем, что член команды Трампа говорил с российским представителем о компромате на Хиллари Клинтон. Что должно делать ФБР?», — заявил он.
Коми добавил, что они сделали то, что должны были — начали расследование.
Президент Дональд Трамп не доверяет спецслужбам и неоднократно заявлял, что они пытались внедриться в его команду.